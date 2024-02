Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 26° turno in Serie A con due sfide per l'Europa

Oggi termina la 26ª giornata di Serie A con il match delle 18 tra Roma e Torino e il Monday Night tra Fiorentina e Lazio. Si gioca anche in Premier e Liga. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv. 14.00 Fiorentina-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 15.00 Al Ettifaq-Al Hilal (Saudi League) - LA7D 15.00 Beyond Limits-Centre National Brazzaville (Finale Viareggio Cup) - RAI SPORT 16.00 Torino-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 18.00 Roma-Torino (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.00 Al Ittihad-Al Wehda (Saudi League) - SPORTITALIA 20.45 Fiorentina-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 20.45 Juve Stabia-Turris (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252) 20.45 Foggia-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 20.45 Benevento-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 20.45 Legnago-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 20.45 Virtus Francavilla-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 21.00 Girona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 21.00 West Ham-Brentford (Premier League) - SKY SPORT ARENA