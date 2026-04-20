Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 33° turno di Serie A
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Si gioca anche il Monday Night di Premier League tra Crystal Palace e West Ham.
In questo lunedì 20 aprile termina la 33ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Lecce-Fiorentina. Si gioca anche il Monday Night di Premier League tra Crystal Palace e West Ham. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 20 APRILE
18.45 Finale Youth League - SKY SPORT UNO, NOWe UEFA.TV
20.45 Lecce-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Crystal Palace-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW
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Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
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