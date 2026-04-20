Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 33° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 33° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Si gioca anche il Monday Night di Premier League tra Crystal Palace e West Ham. 

In questo lunedì 20 aprile termina la 33ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Lecce-Fiorentina. Si gioca anche il Monday Night di Premier League tra Crystal Palace e West Ham. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 20 APRILE

18.45 Finale Youth League - SKY SPORT UNO, NOWe UEFA.TV

20.45 Lecce-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Crystal Palace-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW