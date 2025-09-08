Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna in campo la Nazionale di Gattuso
Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona africana ed europea. Torna in campo la Nazionale di Rino Gattuso, che dopo l'esordio vincente del nuovo ct contro l'Estonia (5-0), affronta alle 20.45 Israele in Ungheria. Di seguito la programmazione in tv.
15.00 Guinea Equatoriale-Tunisia, Mozambico-Botswana, Zambia-Marocco (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Guinea-Algeria, Guinea Bissau-Gibuti, Madagascar-Chad, Malawi-Liberia, Uganda-Somalia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Eibar-FC Andorra (Segunda Division) - DAZN
20.45 Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Croazia-Montenegro (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Ghana-Mali, Libia-eSwatini (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
