Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, subito 6 partite

In questo martedì 16 settembre ricomincia ufficialmente la Champions League, al via l'edizione 2025/26 con sei partite previste quest'oggi: due alle ore 18:45 e quattro alle 21:00. Tra le italiane gioca la Juventus in casa contro il Borussia Dortmund. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE

14.00 Juventus-Borussia Dortmund (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV

16.00 Real Madrid-Marsiglia (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 PSV-Union SG (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Juventus-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Real Madrid-Marsiglia (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Tottenham-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Benfica-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW