Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: a Bergamo si chiude la 5a giornata di Serie A

Non manca il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2024. Si conclude il programma del 5° turno di Serie A, tra le altre cose, con il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Como. Ma non solo, perché in campo scende anche la Serie C, e in chiaro va la partita tra Pescara e Perugia, e per gli appassionati del calcio internazionale ci sono anche la Liga e il campionato portoghese.

20.30 Pescara - Perugia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Atalanta - Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Rimini - Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 SPAL - Carpi (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Betis - Maiorca (Liga) - DAZN

21.15 Boavista - Benfica (Campionato portoghese) - DAZN