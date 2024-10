Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: apre la Juventus alle 12.30, poi tante big europee

Si chiude il settimo turno di Serie A, si parte alle 12.30 con Juventus-Cagliari, due invece le gare alle 15.00: Lazio-Empoli e Bologna-Parma. Alle 18.00 Monza-Roma, mentre alle 20.45 andrà in scenda Fiorentina-Milan. In campo anche la Serie B, la Serie C, ed i grandi match dei maggiori campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le gare di domenica 6 ottobre

12.00 Lazio-Sassuolo (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN

12.30 Juventus-Cagliari (Serie A) - DAZN, DAZN 1

12.30 Latina-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

14.00 Girona-Athletic (Liga) - DAZN

14.30 Napoli-Milan (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Lazio-Empoli (Serie A) - DAZN, DAZN 1

15.00 Bologna-Parma (Serie A) - DAZN, DAZN 2

15.00 Aston Villa-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Chelsea-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT

15.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Cosenza-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Cremonese-Bari (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Brescia (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Salernitana (Serie B) - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

15.00 Padova-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Casertana-Catania (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Messina-Benevento (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Sorrento-Trapani (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Torres-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Pineto-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Alaves-Barcellona (Liga) - DAZN

17.30 Brighton-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO

17.30 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT

17.30 Perugia-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Turris-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Entella-Legnago (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Clodiense-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Caldiero-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Monza-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

18.30 Siviglia-Betis (Liga) - DAZN

19.00 Nacional-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Stoccarda-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

19.30 Ascoli-Pescara (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

20.45 Fiorentina-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1

21.00 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

21.30 Porto-Braga (Campionato portoghese) - DAZN