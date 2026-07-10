Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 De Bruyne e Lukaku sfidano la Spagna

Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 De Bruyne e Lukaku sfidano la SpagnaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Spagna-Belgio, dove vedere il quarto di finale del Mondiale 2026 in TV e streaming.

Nuova giornata dei Mondiali 2026 con il secondo quarto di finale. Stasera alle 21 si sfidano a Los Angeles i campioni d'Europa della Spagna e il Belgio degli azzurri De Bruyne e Lukaku, guidato in panchiana dal'ex tecnico del Napoli Rudi Garcia. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDÌ 26 GIUGNO

21.00 Spagna-Belgio (Mondiali) - DAZN e RAI 1