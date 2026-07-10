Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 De Bruyne e Lukaku sfidano la Spagna
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Spagna-Belgio, dove vedere il quarto di finale del Mondiale 2026 in TV e streaming.
Nuova giornata dei Mondiali 2026 con il secondo quarto di finale. Stasera alle 21 si sfidano a Los Angeles i campioni d'Europa della Spagna e il Belgio degli azzurri De Bruyne e Lukaku, guidato in panchiana dal'ex tecnico del Napoli Rudi Garcia. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 26 GIUGNO
21.00 Spagna-Belgio (Mondiali) - DAZN e RAI 1
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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