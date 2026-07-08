Prima pagina Argentina show, Tuttosport: "Il faraone Messi. Vlahovic richiama la Juve"

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“Il faraone Messi”: Tuttosport celebra il fenomeno argentino

La prima pagina di Tuttosport è dedicata a Lionel Messi, protagonista assoluto delle ultime imprese con la maglia dell’Argentina. Il titolo “Il faraone Messi” esalta la grandezza del fuoriclasse argentino, ancora una volta al centro della scena grazie a prestazioni di livello e giocate capaci di fare la differenza agli ottavi del Mondiale contro l'Egitto. Il quotidiano sottolinea il fascino intramontabile del numero dieci, che continua a essere un punto di riferimento per la propria nazionale in America. Ieri assist e gol.

Vlahovic richiama la Juventus: futuro ancora da definire

Nella parte bassa della copertina spazio invece al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo torna al centro delle dinamiche di mercato legate alla Juventus, con il suo nome che continua a essere protagonista. Il centravanti rappresenta una pedina importante per il club bianconero e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per chiarire gli scenari futuri.