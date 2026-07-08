Insigne è arrivato a Genova: tutto pronto per le visite con la Samp

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Lorenzo Insigne riparte dalla Serie B: accordo fatto con la Sampdoria per ripartire

Lorenzo Insigne continuerà la sua avventura in Serie B e si prepara a una nuova sfida con la maglia della Sampdoria. L’attaccante è arrivato in città e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato. L’accordo prevede un’intesa annuale, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione.

Un’opzione legata alle presenze stagionali

Il rinnovo automatico sarà vincolato al raggiungimento di un preciso obiettivo: Insigne dovrà collezionare almeno il 50% delle presenze complessive nella stagione. La Sampdoria punta quindi sull’esperienza e sulla qualità dell’ex capitano del Napoli, chiamato a mettere a disposizione il proprio talento per aiutare la squadra nel prossimo campionato. Lo riporta Sky Sport.