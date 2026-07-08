Ufficiale Insigne resta in Serie B: arriva l'annuncio della Sampdoria

vedi letture

Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. L'ex capitano del Napoli resta in Serie B dopo la parentesi al Pescara.

Adesso arriva l'ufficialità: Lorenzo Insigne è nuovo calciatore della Sampdoria, club con il quale ha sottoscritto un contratto annuale con opzione a favore del club per il rinnovo fino al 2028. Di seguito, la nota ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028). Insigne approda alla Sampdoria portando in dote talento, esperienza internazionale, qualità tecniche e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha maturato le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Cavese, Foggia e Pescara, mettendosi in luce per estro, rapidità e capacità realizzativa.

Rientrato al Napoli nel 2012, è diventato uno dei simboli del club partenopeo, collezionando 434 presenze e 122 reti nell’arco di dieci stagioni. Con la maglia azzurra ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, affermandosi come uno dei protagonisti della Serie A. Nel 2022 si è trasferito al Toronto, vivendo la sua prima esperienza all’estero nel campionato nordamericano. Nella seconda parte della scorsa stagione ha quindi fatto ritorno in Italia, al Pescara, ritrovando il club che aveva contribuito alla sua definitiva consacrazione agli inizi della carriera. Il percorso di Insigne è impreziosito anche dall’importante esperienza con la nazionale italiana, con cui ha collezionato 54 presenze e 10 reti, conquistando il titolo di campione d’Europa nel 2021 e confermandosi tra gli interpreti più brillanti della sua generazione. Tecnica, fantasia, leadership e personalità fanno di Lorenzo Insigne un profilo di assoluto valore, pronto a mettere il proprio talento, la propria esperienza e il proprio entusiasmo al servizio della Sampdoria".