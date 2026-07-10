Khalaili all'Inter, La Gazzetta dello Sport: "Colpo d'ala per Chivu"
"Colpo d'ala": la prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al mercato dell'Inter. Il titolo scelto è riferito a Khalaili, ormai vicino a vestire la maglia nerazzurra. Il club milanese sembra aver definito i passaggi decisivi per assicurarsi l'esterno, pronto a diventare un nuovo rinforzo a disposizione della squadra.
Mbappé trascina la Francia verso la semifinale
Nella parte alta della prima pagina trova spazio invece la nazionale francese, con Kylian Mbappé protagonista dopo la vittoria contro il Marocco che ha regalato ai transalpini l'accesso alla semifinale del Mondiale. La Gazzetta paragona la sua prestazione a quella delle grandi stelle del passato, accostandolo allo stile di Lionel Messi per impatto e capacità di incidere nei momenti decisivi della competizione.
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