Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Anguissa parte per il ritiro"
"Napoli, Anguissa parte per il ritiro": è il richiamo dedicato al centrocampista azzurro sulla parte bassa della prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il giocatore camerunese, al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane, raggiungerà comunque il gruppo in vista della preparazione estiva. Il Napoli ha infatti esercitato il rinnovo del contratto fino al 2027, confermando la volontà di puntare ancora su uno dei pilastri della squadra.
Khalaili al centro: l'Inter piazza il primo colpo
L'apertura centrale è invece dedicata a Khalaili, indicato come il primo rinforzo dell'Inter sul mercato. L'esterno è destinato a raccogliere l'eredità di Dumfries, diventando il nuovo interprete della fascia nerazzurra. Il club milanese accelera così per consegnare a Simone Inzaghi un elemento con caratteristiche diverse ma chiamato a garantire spinta e qualità nel reparto offensivo.
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