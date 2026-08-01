Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: amichevoli di lusso per Inter e Fiorentina

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Calcio in TV oggi: spiccano Manchester City-Inter e Real Madrid-Fiorentina, ecco dove vederle.

Giornata ricca di calcio in diretta TV e streaming, con numerose amichevoli internazionali che vedranno protagoniste anche diverse squadre italiane. Si parte alle 11 con Lazio-Avellino, mentre alle 13.30 spazio a Manchester City-Inter. Nel pomeriggio toccherà alla Roma contro il Cardiff e alla Fiorentina, impegnata alle 18 contro il Real Madrid. In campo anche Venezia e Genoa, oltre alle sfide del campionato scozzese e alla Como Cup.

SABATO 1 AGOSTO

11.00 Lazio-Avellino (Amichevole) - DAZN

13.30 Manchester City-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, NOW e INTER TV

16.00 Cardiff-Roma (Amichevole) - DAZN e ONEFOOTBALL, differita su NOVE (ore 21.30)

16.00 Falkirk-St. Mirren (Campionato scozzese) - COMO TV

17.00 Amburgo-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.00 Real Madrid-Fiorentina (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 St. Etienne-Venezia (Amichevole) - DAZN

18.00 Carl Zeiss Jena-Bayer Leverkusen (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.30 Aberdeen-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

20.00 Lens-Villarreal (Como Cup) - COMO TV

20.00 Girona-Arsenal (Amichevole) - ONEFOOTBALL

20.30 Leicester-Genoa (Amichevole) - DAZN

21.15 Porto-Uniao Torreense (Supercoppa del Portogallo) - COMO TV

11.00 Lazio-Avellino (Amichevole) - DAZN

13.30 Manchester City-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, NOW e INTER TV

16.00 Cardiff-Roma (Amichevole) - DAZN e ONEFOOTBALL, differita su NOVE (ore 21.30)

16.00 Falkirk-St. Mirren (Campionato scozzese) - COMO TV

17.00 Amburgo-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.00 Real Madrid-Fiorentina (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 St. Etienne-Venezia (Amichevole) - DAZN

18.00 Carl Zeiss Jena-Bayer Leverkusen (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.30 Aberdeen-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

20.00 Lens-Villarreal (Como Cup) - COMO TV

20.00 Girona-Arsenal (Amichevole) - ONEFOOTBALL

20.30 Leicester-Genoa (Amichevole) - DAZN

21.15 Porto-Uniao Torreense (Supercoppa del Portogallo) - COMO TVv