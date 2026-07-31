Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Prenotati Badiashile e Favasuli"
Il Napoli è protagonista del titolo dedicato agli azzurri sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il Napoli prenota Badiashile e Favasuli" è il richiamo scelto dal quotidiano per fare il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con il difensore francese del Chelsea e il giovane terzino del Catanzaro individuati come obiettivi concreti per puntellare rispettivamente il reparto arretrato e la corsia destra.
Le altre aperture: Roma e Inter protagoniste
Spazio anche alle altre grandi del campionato. La Roma continua a seguire Antonio Nusa, con l'esterno offensivo che spinge per raggiungere Gian Piero Gasperini nella Capitale e aprire una nuova fase della propria carriera. In casa Inter, invece, è ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà John Stones in nerazzurro. Il difensore inglese, reduce dall'esperienza al Manchester City, è pronto a mettere la propria esperienza internazionale e la mentalità vincente al servizio della squadra, rappresentando uno dei colpi più importanti di questa fase del mercato estivo.
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