Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Prenotati Badiashile e Favasuli"

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Il Napoli è protagonista del titolo dedicato agli azzurri sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il Napoli prenota Badiashile e Favasuli" è il richiamo scelto dal quotidiano per fare il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con il difensore francese del Chelsea e il giovane terzino del Catanzaro individuati come obiettivi concreti per puntellare rispettivamente il reparto arretrato e la corsia destra.

Le altre aperture: Roma e Inter protagoniste

Spazio anche alle altre grandi del campionato. La Roma continua a seguire Antonio Nusa, con l'esterno offensivo che spinge per raggiungere Gian Piero Gasperini nella Capitale e aprire una nuova fase della propria carriera. In casa Inter, invece, è ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà John Stones in nerazzurro. Il difensore inglese, reduce dall'esperienza al Manchester City, è pronto a mettere la propria esperienza internazionale e la mentalità vincente al servizio della squadra, rappresentando uno dei colpi più importanti di questa fase del mercato estivo.