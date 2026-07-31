Morte Baresi, la SSC Napoli: "Addio leggenda e bandiera del Milan. Vicini alla famiglia"

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All'età di 66 anni è scomparso Franco Baresi, storica leggenda del Milan. Il Napoli sui social con una nota ufficiale ha scritto: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano.

Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro".