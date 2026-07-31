Prima pagina Tuttosport: "Gattuso-Taylor, già scintille. Juve show sul mercato"

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La prima pagina di Tuttosport oggi in edicola dedica spazio, in basso, anche alla Lazio con il titolo: "Gattuso-Taylor, già scintille". Il richiamo accende i riflettori sul clima che accompagna il nuovo corso biancoceleste, con i primi attriti che alimentano il dibattito attorno alla squadra. Un tema destinato a far discutere mentre la formazione capitolina prosegue la preparazione in vista dell'inizio della stagione.

Juventus in primo piano, Carnevali annuncia altri colpi

Al centro della prima pagina trova invece ampio risalto il mercato della Juventus, tra le società più attive di questa sessione estiva. Dopo gli arrivi di Alajbegovic e Kolo Muani, il dirigente Giovanni Carnevali lascia intendere che i movimenti in entrata non sono terminati e promette nuovi rinforzi per completare la rosa. Il club bianconero continua così a lavorare su più fronti con l'obiettivo di consegnare all'allenatore un organico sempre più competitivo in vista dei prossimi impegni ufficiali.