Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Juve, Conceicao parte. Inter, arriva un altro vincente"

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Il mercato della Juventus continua a entrare nel vivo e Conceicao potrebbe lasciare Torino. L'esterno portoghese, finito sul mercato, rappresenta una delle possibili uscite della sessione estiva nell'ambito del restyling della rosa bianconera. La società valuta le opportunità e resta pronta ad ascoltare eventuali offerte, mentre prosegue il lavoro per completare gli ultimi innesti richiesti dallo staff tecnico. È questo uno dei temi principali messi in evidenza dalla prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inter, un rinforzo con esperienza vincente

Spazio anche all'Inter, che accoglie un nuovo elemento di spessore internazionale. Il titolo "È arrivato un vincente in più" sottolinea l'entusiasmo che accompagna l'ultimo innesto nerazzurro, considerato un profilo capace di portare leadership, esperienza e mentalità vincente nello spogliatoio. La prima pagina della Rosea dedica ampio spazio anche alle altre principali notizie di mercato, offrendo una panoramica sulle strategie dei top club italiani in vista della nuova stagione.