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Verdi torna in Campania: l'ex azzurro cambia squadra in Serie B

Verdi torna in Campania: l'ex azzurro cambia squadra in Serie BTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:10Brevi
di Pierpaolo Matrone

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il centrocampista Simone Verdi per le sue prestazioni sportive. Il calciatore classe 1992, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027, con opzione e clausola di prolungamento automatica fino al 30/06/2028.