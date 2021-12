Caos in casa Spal: sono 20 i positivi al Covid

E' caos in casa SPAL, con la società che aveva già espresso le prime criticità sospendendo la vendita dei biglietti per le prossime due gare di campionato, che vedono gli estensi impegnati in due gare interne con Pisa e Benevento. Il Covid, infatti, non dà tregua ai biancazzurri: alle prime positività emerse nei giorni scorsi, e che ieri erano salite a 11, se ne sono aggiunte altre, per un totale di circa una ventina di casi.

Un focolaio nel gruppo squadra.