Caos Salisburgo, da positivi a negativi in 24h. Il dg: "Vogliamo capire cosa succede"

Venerdì tutti negativi, domenica sera sei positivi, oggi di nuovo tutti negativi. A Salisburgo cercano spiegazioni in merito ai risultati degli ultimi test, che hanno impedito a diversi giocatori di partire per gli impegni delle rispettive Nazionali. Ne ha parlato il direttore generale del club, Stephan Reiter: "Faremo tutto il possibile per porre fine alle attuali restrizioni. Ci auguriamo che il divieto di viaggio imposto loro dalle autorità possa essere revocato il prima possibile. Vogliamo anche scoprire perché le ultime due serie di test Covid, che sono state condotte dallo stesso laboratorio a Salisburgo, hanno prodotto risultati così diversi".