Caso Suarez, coinvolto un altro dirigente della Juve: ci fu una telefonata diretta al Rettore di Perugia

Arrivano ulteriori notizie riguardo l'esame di Luis Suarez e quello che potrebbe essere il coinvolgimento della Juventus all'interno di tutta la faccenda. Come riporta da La Repubblica, sarebbe stato Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, a contattare in virtù di una vecchia conoscenza Maurizio Oliviero, rettore dell'Università Statale di Perugia, per capire se il suo ateneo tenesse esami di italiano necessari per la cittadinanza. Originario di Foligno (Perugia), Cherubini avrebbe chiesto indicazioni burocratiche sull'esame a Oliviero, che gli avrebbe detto di rivolgersi all'Università per Stranieri. Un quadro che, dunque, necessità di ulteriori verifiche ed approfondimenti per capire quali siano stati gli step che hanno portato allo scoppio della polemica.