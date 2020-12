Castel Volturno, il report del club: Lozano tra terapie e lavoro in gruppo

Seduta pomeridiana per il Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani per la 14esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica per reparti e di seguito seduta tattica di squadra. Chiusura con schemi e tiri su calci piazzati.

Lozano ha effettuato terapie, parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Llorente ha svolto l'intera seduta di gruppo.