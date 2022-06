Cazzimma&arraggia al Maggio dei Monumenti: al Centro Paradiso teatro e street art sotto il segno di Diego

il 4 e 5 giugno e il giorno 11 e 12 giugno a Soccavo

Il Maggio dei Monumenti celebra il Napoli di Maradona con due performance teatrali in programma a Soccavo il 4 e 5 giugno e l’11 e il 12 giugno.

Cornice dei due spettacoli sarà il murale che ritrae il Pibe de Oro sulle mura esterne dell’ex campo Paradiso, dove gli azzurri vincitori di due scudetti si allenavano.

“Cazzimma&Arraggia – Il muro del Paradiso” è il titolo della pièce in calendario il 4 e 5 giugno. Lo sbarco in città del campione argentino nel luglio del 1984 sarà lo spunto narrativo utilizzato dagli attori Fulvio Sacco ed Errico Liguori per raccontare la storiadi due scalcagnati manager calcistici. Tra battute fulminanti e arredi vintage, lo spettacolo evoca quella voglia di riscatto che, da sempre, segna l’identificazione tra Napoli e la sua squadra.

Sabato 11 e domenica 12 giugno “Campo Paradiso: l’eco dei sogni” mette in fila, invece, i ricordi di un tifoso napoletano, che conserva viva la memoria delle giornate passate a vedere Maradona allenarsi a Soccavo e, ancora di più, i pomeriggi di passione azzurra vissuti allo stadio San Paolo. Scritta e interpretata da Giampiero Schiano, la performance è un viaggio sentimentale che parte da Villa Fiorito a Buenos Aires e approda in via Vicinale Paradiso, ricordando una storia appassionante a chi l’ha vissuta in prima persona e a che ne ha solo sentito parlare.

I due spettacoli ad ingresso gratuito rientrano nel programma del Maggio dei Monumenti 2022 e delfestival Muraria, promossi dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

Il calendario della manifestazione è disponibile sul sito e sugli account ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Napoli.

Tre realtà che si intrecciano tra loro, storie di riscatto, di aggregazione nate sotto il segno – e il sogno - di Diego. Al centro dell’evento il legame della comunità con l’uomo visto da sempre come una divinità, raffigurata anche nelle illustrazioni Santo Diego, progetto di arte urbana di diffusione spontanea che vede stickers e poster del Pibe de Oro in tutte le strade della città.

Dopo la partecipazione al “Torino Fringe Festival” e al “Festival Risveglio di Periferia” di Milano, cazzimma&arraggia tornerà in scena a Napoli, in versione integrale, il 3 luglio alle Terme Stufe di Nerone nell’ambito della rassegna “Teatro alla Deriva”.

GLI APPUNTAMENTI

4 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00 - 5 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

MURALE DI MARADONA

Via Vicinale Paradiso, 36-46

CAZZIMMA&ARRAGGIA. IL MURO DEL PARADISO

di Fulvio Sacco, Napoleone Zavatto. Con Errico Liguori, Fulvio Sacco

11 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00 - 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

MURALE DI MARADONA

Via Vicinale Paradiso, 36-46

CAMPO PARADISO: L’ECO DEI SOGNI

di e con Giampiero Schiano