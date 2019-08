CdS, Giordano: "Verdi al Torino con l'arrivo di Lozano. Hysaj? Tanta Roma, ma c'è ancora la Juve"

Antonio Giordano, firma della Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle possibili cessioni in casa Napoli: “Verdi andrà al Torino nel momento in cui arriva Lozano. C’è un accordo di massima tra i presidenti sulla base di 10 milioni di prestito con 10 milioni poi per il riscatto obbligatorio o una formula che preveda una percentuale in favore del Napoli in caso di rivendita. Per Hysaj c’è tanta Roma ma anche un pochino di Juve che resta ancora sull’albanese".