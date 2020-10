Champions, stasera in campo Atalanta, Inter e i campioni del Bayern: il quadro completo

Continua la prima giornata della Champions League 2020/21 con i match dei gironi A,B,C,D in programma stasera. Dopo le vittorie di Juve e Lazio esordio stagionale per l'Inter contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach e per l'Atalanta contro i danesi del Midtjylland. Tra le altre sfide spicca il big match tra i campioni in carica del Bayern Monaco contro l'Atletico Madrid di Simoeone. Di Seguito l'elenco completo dei match odierni.

Real Madrid-Shakhtar (ore 18:55)

Salisburgo-Lokomotiv Mosca (ore 18:55)

Inter-Borussia Monchengladbach (ore 21:00)

Midtjylland-Atalanta (ore 21:00)

Bayern-Atletico Madrid (ore 21:00)

Ajax-Liverpool (ore 21:00)

Manchester City-Porto (ore 21:00)

Olympiacos-Marsiglia (ore 21:00)