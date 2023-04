Chelsea da dimenticare, ko in casa con l'Aston Villa: ora anche l’Europa League è un miraggio

Continua a deludere in Premier League il Chelsea. A Stamford Bridge gli uomini di Potter cadono a sorpresa contro l'Aston Villa

Continua a deludere in Premier League il Chelsea. A Stamford Bridge gli uomini di Potter cadono a sorpresa contro l'Aston Villa sotto i colpi di Watkins e McGinn, un gol per tempo, e restano all'undicesimo posto in classifica, a -5 dalla zona Europa League ma con due partite in più rispetto al Brighton attualmente sesto. Dopo il pari con l'Everton, frenata ancora più brusca per i Blues.