City escluso dalle Coppe, l'Ad: "Le accuse della UEFA sono false e lo proveremo"

Dopo le sanzioni in merito al Fair Play Finanziario contro il Manchester City, attraverso un video sul proprio sito ufficiale il club ha preso una dura posizione: Ferran Soriano, ad del Manchester City ha affermato che: "Abbiamo sempre rispettato la UEFA e il suo regolamento ed abbiamo tutte le documentazioni in regola, ma le loro accuse si basano su qualche email fuori contesto e rubata senza aver preso in considerazione i documenti che gli abbiamo fornito. Ma ovviamente rispetteremo la decisione e i tempi del processo. Abbiamo già fatto ricorso al Tas".