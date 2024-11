Clamoroso, il Lione è stato provvisoriamente retrocesso in Ligue2: il motivo

vedi letture

L'Olympique Lione è stato retrocesso a titolo cautelativo a fine stagione dalla DNCG. La decisione presa dalla Direzione Nazionale di Controllo e Gestione - responsabile della revisione dei conti delle società di calcio professionistiche in Francia -, è stata comunicata pochi minuti fa dallo stesso organo di controllo, in netto contrasto con l'ottimismo palesato da John Textor al termine della sua riunione con la LFP (Ligue de Football Professionnel), avvenuta precedentemente durante la giornata.

"La riunione è andata bene", aveva dichiarato il proprietario del Lione. Tuttavia, le sue spiegazioni non sono riuscite a convincere completamente la DNCG, che ha emesso la sua decisione di retrocedere il club in Ligue 2 a titolo cautelativo a fine stagione - stando alle informazioni riportate da L'Equipe e confermate da Le Figaro-. Ciò vuol dire - si legge - che il club francese scenderà nella categoria inferiore del massimo campionato francese se la situazione finanziaria non verrà migliorata.

In un comunicato recente, l'OL aveva annunciato un debito finanziario di 505,1 milioni di euro e aveva segnalato i dubbi dei suoi revisori dei conti, che stavano considerando di "emettere un'impossibilità di certificare i conti sociali e consolidati del gruppo Eagle Football". La campagna acquisti dell'OL era già stata limitato nell'estate del 2023, prima che queste misure fossero abbandonate lo scorso inverno e che il club superasse senza problemi l'audizione estiva a fine stagione scorsa.