Clamoroso in Bolivia: Cuellar si rompe la caviglia, all'ospedale in taxi

Situazione tragicomica in Bolivia. Mario Cuellar, difensore dell'Oriente Petrolero, stanotte si è fratturato la caviglia sinistra durante la sfida contro il Guabirá, ma non è stato facile per lo staff medico del club della massima divisione boliviana trasportarlo all'ospedale. Il difensore, classe '89, ha dovuto infatti utilizzare un taxi per raggiungere - addirittura all'interno del bagagliaio - la struttura ospedaliera più vicina, visto che presso lo stadio Ramón Tahuichi Aguilera di Santa Cruz de la Sierra non era clamorosamente presente neanche un'ambulanza.