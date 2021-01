Clamoroso in Coppa Italia: la Spal si impone al Mapei Stadium, Sassuolo eliminato!

Risultato clamoroso quello emerso in questi minuti al Mapei Stadium, dove la Spal si è imposta per 2-0 contro il Sassuolo eliminando cosi la squadra di De Zerbi. Neroverdi che hanno giocato per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Djuricic, dando modo ai biancoazzurri di imporsi con le reti Missiroli prima e Dickmann poi.