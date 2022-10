Clamoroso, l'amica-giornalista di Messi: "Dal 1° luglio 2023 sarà di nuovo un calciatore del Barça"

"1° luglio 2023, Messi sarà un calciatore del Barcellona". E' il tweet pubblicato questo pomeriggio da Veronica Brunati, giornalista argentina

"1° luglio 2023, Messi sarà un calciatore del Barcellona". E' il tweet pubblicato questo pomeriggio da Veronica Brunati, giornalista argentina e grande amica di Messi e della sua famiglia. A fine stagione scadrà il contratto di Messi col PSG e per la giornalista sudamericana il suo futuro non sarà in MLS, ma di nuovo in Catalogna.