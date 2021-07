Clamoroso Perez, nuove offese dopo CR7: "Figo figlio di p... come Raul, Guti un deficiente"

Nuovo capitolo de "Gli audio di Florentino Perez" su El Confidencial, che oggi svela alcuni pareri del presidente del Real Madrid su due suoi ex giocatori, il portoghese Luis Figo e l'ex centrocampista Guti, risalenti al 2012: "Figo è quello che si scopa lo spogliatoio - esordisce Florentino. - E' stato un figlio di puttana come Raul. Raul e Figo sono stati i peggiori. Guti (che nel 2012 si era già ritirato ed era commentato per Cope e Cadena Per, ndr) è un idiota che sta lì come una capra ed è il suo peggior nemico. Ser se lo merita perché ha voluto assumere un deficiente e Cope uguale, li lascerà in sospeso e non se ne andrà".