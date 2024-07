Clamoroso Zico: denuncia scomparsa borsa a Parigi per le Olimpiadi

(ANSA) - PARIGI, 26 LUG - L'ex campione brasiliano Zico ha denunciato alla polizia parigina di aver subito il furto di una borsa "contenente oggetti di valore, rubata dal suo veicolo con il finestrino aperto, nel 19esimo arrondissement" della capitale.

Lo ha reso noto la procura, confermando le notizie diffuse dal quotidiano 'Le Parisien' in merito al reato che ha coinvolto il 71enne Arthur Antunes Coimbra, che si trova a Parigi per le Olimpiadi con la delegazione brasiliana. Secondo il giornale, la borsa conteneva "un orologio Rolex, molti diamanti, banconote per 2.000 euro e 2.000 dollari", ma una fonte vicina alle indagini, interpellata dall'Afp, ha sostenuto che il danno sarebbe "molto sovrastimato". Le indagini sono state affidate alla Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina. (ANSA).