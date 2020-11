Colombia di Ospina nel caos, spogliatoio contro Queiroz: James nel mirino

La Colombia di Ospina, Zapata, Muriel e Cuadrado ha subito due pesanti sconfitte (soprattutto la clamorosa disfatta contro l'Ecuador per 6-1), ma a tenere banco sono le pesanti discussioni nello spogliatoio, che sarebbero frutto del trattamento di favore ricevuto da James Rodriguez, pupillo del CT Carlos Queiroz. Una situazione che, secondo Radio RCN, non ha fatto piacere soprattutto a Lerma e Davinson Sanchez: i due sono stati rimproverati dal tecnico, che a quanto sembra non godrebbe di pieno appoggio da parte di tutta la rosa. Tra quelli che vorrebbero cacciarlo c'è anche chi sostiene che sia opportuno nominare un selezionatore colombiano.