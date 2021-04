Colpaccio a sorpresa del Lille di Galtier: battuto il PSG, ora è solo in vetta!

Colpaccio del Lille sul campo del Paris Saint-Germain. La squadra di Galtier ha vinto lo scontro al vertice valido per il 31esimo turno contro i campioni in carica e s'è portata da sola in vetta, a +3 sui parigini. A decidere il match la rete realizzata poco dopo la mezz'ora da Jonathan David.

La classifica aggiornata

*Lille 66

*PSG 63

*Monaco 62

Olympique Lione 60

Lens 48

Olympique Marsiglia 45

Rennes 44

Montpellier 44

*Metz 42

Angers 40

Nizza 39

Reims 38

Bordeaux 36

Brest 35

Strasburgo 33

Saint-Etienne 33

Lorient 29

Nimes 29

Nantes 28

Digione 15

*=Una gara in più