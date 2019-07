Coppa d'Africa, il Senegal vola in finale ma Koulibaly sarà assente per squalifica

Esulta a metà Kalidou Koulibaly. Il Senegal vola in finale di Coppa d'Africa dopo la vittoria per 1-0 contro la Tunisia decisa solo ai tempi supplementari con l'autogol di Bronn. Nei 90' un rigore a testa fallito dalle due squadre. Per il centrale azzurro 120' in campo con ammonizione per fallo di mano. Giallo decisivo che lo constringerà a saltare la finale. L'altra finalista uscirà fuori dal confronto tra l'Algeria di Ounas e la Nigeria, in campo alle ore 21.