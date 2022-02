Coppa d'Africa, l'Egitto chiede di posticipare la finale: "Il Senegal ha un giorno di riposo in più"

L'Egitto si è qualificato per la finale di Coppa d'Africa eliminando ieri sera ai calci di rigore i padroni di casa del Camerun. I Faraoni se la vedranno domenica contro il Senegal anche se da parte dei nordafricani è arrivata la curiosa richiesta di posticipare l'incontro al lunedì. È l'assistente del ct Carlos Queiroz, Diaa al-Sayed, a dichiararlo: "Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì". Ricordiamo che nell'ultima edizione della Coppa d'Africa, nel 2019, le due semifinali si erano disputate lo stesso giorno, mentre nel 2017 l'Egitto, finalista in quell'edizione, potè godere di un giorno di riposo in più rispetto al Camerun. Ma alla fine furono i leoni indomabili a vincere la coppa.