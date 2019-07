Coppa d'Africa, Ounas sfida l'ex azzurro Diawara per un posto ai quarti

È sfida tra un azzurro e un ex azzurro questa sera in coppa d’Africa. L’Algeria di Adam Ounas sfida alle 21 la Guinea di Amadou Diawara, passato ufficialmente alla Roma. La gara è valida per gli ottavi di finale della competizione continentale africana: la vincente sfiderà ai quarti la squadra che avrà la meglio nell’altro ottavo di finale tra Mali e Costa d’Avorio. Già ai quarti di finale, invece, il Senegal di Kalidou Koulibaly, l’altro azzurro impegnato nella competizione, che ha battuto 1-0 l’Uganda e sfiderà il sorprendente Benin (capace di tirare fuori dalla competizione il Marocco).