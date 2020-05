Coronavirus, allentate le restrizioni in Grecia: si riaprono le spiagge

Una delle domande più frequenti sul tema Coronavirus è la possibilità di andare o meno al mare. Mentre in Italia ci si interroga, in Grecia hanno riaperto le spiagge pubbliche. La chiusura era stata imposta per via delle misure di distanziamento per via del COVID-19. Nel paese ellenico c'è una forte ondata di caldo e gli abitanti si sono fiondati sulle spiagge affollandole.