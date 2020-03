Coronavirus, cambia l'autocertificazione: ora va dichiarato di non essere positivi

Cambia il modello di autocertificazione da compilare per tutti i cittadini italiani che si spostano, e con il quale questi appunto attestano di essere fuori casa per i motivi validi e previsti dall'ultimo decreto emesso dal Governo italiano. Nella fattispecie, nell'autocertificazione aggiornata il cittadino dovrà anche attestare la non positività al Coronavirus, e dunque la non necessità della quarantena. Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.