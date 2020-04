Coronavirus, col nuovo DPCM sarà obbligatorio indossare la mascherina? La risposta del Governo

Con il nuovo DPCM, che andrà in vigore il prossimo 4 maggio, sarà obbligatorio indossare le mascherine se si scenderà per strada? La norma racconta di un obbligo solo in "luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Cosa s'intende per luoghi chiusi? Esercizi commerciali, uffici pubblici e tutti i locali in cui è consentito l'accesso. Invece, dove è garantita la distanza di sicurezza, non sarà obbligatorio. Per questo è sempre consigliabile portarla per strada.