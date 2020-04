Coronavirus, gli studiosi: "Quarantena e distanziamento sociale a singhiozzo fino al 2022"

'Cosa accadrà quanto si allenteranno le restrizioni?' Questa è una delle domande più diffuse sul tema Coronavirus. Appare sempre più difficile fare delle previsioni e capire cosa ci riserverà il prossimo futuro. Uno studio pubblicato su Science dalla Scuola di salute pubblica T. H. Chan dell'Università di Harvard, ha affermato che la quarantena continuerà a singhiozzo fino al 2022, come anche le misure di distanziamento sociale. Con l'assenza di farmaci specifici e l'allentamento delle restrizioni, il Coronavirus tornerà periodicamente fino al 2025. Questo è il risultato di varie simulazioni date da un modello matematico, le quali mostrano che il contagio può riprendere non appena vengono diminuite le varie restrizioni in vigore.