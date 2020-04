Coronavirus, governatore della Sicilia segue De Luca: "No alle passeggiate genitori-figli"

Anche il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sposa la linea dei colleghi di Lombardia e Campania sulla possibilità di passeggiate genitori-figli all'aperto: “La nuova circolare del ministero dell'Interno in Sicilia non si applica. Mi riferisco alla possibilità che viene concessa ai minori di poter fare, in compagnia di un genitore, la passeggiata vicino casa. Io ho l'impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Non è così"