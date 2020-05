Coronavirus, il bollettino delle 18: prosegue il calo dei positivi, forte aumento dei guariti

La Protezione Civile ha fornito i dati riguardanti l'evoluzione dell'emergenza Coronavirus in Italia: il totale dei malati di Coronavirus attuali è di 78.457 con un decremento di -2.809. Il totale dei guariti sale a 112.541, con un incremento di +3.502 rispetto a ieri. Purtroppo continua a non calare il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore sono ci sono stati 195 decessi, in totale sono 31.106 i deceduti a causa del COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 893, con un decremento di -59. I tamponi effettuati sono 2.735.628, con un incremento di +61.973 nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi è 222.104 con un incremento di +888 rispetto a ieri.