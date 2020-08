Coronavirus, il bollettino di oggi: aumentano i contagi, 384 nuovi casi e 10 morti

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Significativo aumento dei contagi per Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Resta stabile (41) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è di 35.181. L'unica regione in cui non sono stati registrati nuovi casi è la Valle d'Aosta. Aumentato anche il numero dei tamponi, pari a 56.451.

Attualmente positivi: 12.646 (+164)

Deceduti: 35.181 (+10, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 200.976 (+210, +0,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 41 (=)

Tamponi: 7.041.040 (+56.451)

Totale casi: 248.803 (+384, +0,15%)