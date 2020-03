Coronavirus, il figlio di Caniggia fermato due volte per non aver rispettato la quarantena

La quarantena vale per tutti e chi non rispetta le restrizioni ne paga le conseguenze. Alexander Caniggia, uno dei figli di Claudio, ex attaccante di Roma, Atalanta e Verona, è stato arrestato due volte in meno di 24 ore per aver violato la quarantena imposta dal governo argentino per limitare i contagi di coronavirus. Il 27enne è stato bloccato assieme alla sua ragazza -come riporta AS - al casello di Hudson sull’autostrada che va da Buenos Aires a La Plata, quando già il giorno precedente era stato fermato dalla polizia. I due, che non disponevano di un’autocertificazione valida, si trovano ora separatamente agli arresti domiciliari.