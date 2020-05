Coronavirus, in Spagna il Var sarà usato anche per trovare possibili infetti: i dettagli

Il VAR non sarà utile solo per scoprire non solo un fallo o un fuorigioco sfuggito all'arbitro, ma anche per scovare potenziali contagi da Coronavirus. Questa è la direttiva presente nel Protocollo inviato dalla Federazione spagnola ai club delle prime due divisioni spagnole.

REVISIONE VAR - A riferirlo è l'agenzia di stampa britannica Reuters.com che spiega che in caso di positività di un giocatore non solo saranno controllati quelli a lui più vicini, ma tramite la revisione video si valuterà quali giocatori (compagni e avversari) siano stati a contatto con l'infetto per più di cinque minuti e questi saranno esaminati.