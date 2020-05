Coronavirus, Inps lancia l'allarme: dati Protezione Civile poco attendibili, i morti sono migliaia in più

Non sarebbero dati del tutto veritieri, quelli riportato dalla Protezione Civile per quanto riguarda i decessi per Coronavirus. E' l'allarme lanciato dall'Inps, come riportato dall'edizione online de Il Corriere della Sera: lstituto di previdenza evidenzia 47 mila decessi in più tra marzo e aprile, e gran parte sarebbero da attribuire al Covid-19, anche se i dichiarati sono 28mila. Le vittime al Nord +84%, +11% al Centro, + 5% al Sud. I morti, dunque, 19mila in più rispetto a quelli conteggiati.