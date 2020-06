Coronavirus, l'Oms avverte: "Meglio in Europa ma la pandemia sta peggiorando"

Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva un altro monito circa la pericolosità del Coronavirus e un invito a non abbassare la guardia perchè "la pandemia sta peggiorando - ha detto il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus -, sebbene la situazione sia migliorata in Europa, il numero di infetti in tutto il mondo è stato il più alto dell'intera crisi la scorsa domenica, con nuovi 136.000 casi segnalati. Il motivo è che la pandemia si è diffusa in America e nel sud-est asiatico".