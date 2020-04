Coronavirus, l'Oms: "Ci accompagnerà ancora a lungo, occhio al compiacimento"

“Il virus ci accompagnerà ancora per molto tempo”. Lo dichiara il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella consueta conferenza stampa odierna. “Le misure di prevenzione e lo stare a casa - ha spiegato - hanno sicuramente aiutato a fermare la diffusione. Ora il pericolo è il compiacimento, nonché il fatto che molte persone in Paesi con restrizioni siano frustrate e vogliano comprensibilmente uscire di casa”. Il dr. Ghebreyesus ha poi espresso nuovamente preoccupazione per zone come il Centro e il Sud America, l’Africa e l’Europa dell’Est. Infine, dato l’inizio imminente del Ramadan (domani), l’OMS ha rilasciato delle linee guida per i fedeli musulmani.